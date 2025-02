Anteprima24.it - Lo ‘schema Ponzi’ che ha ingannato i cittadini sanniti, ‘Le Iene’ smascherano la truffa: il nuovo servizio

Tempo di lettura: 2 minuticapito dell’inchiesta de ‘Lesulla maxi-che ha colpito il Sannio e, in particolare, il comune di Apice. Nelandato in onda ieri su Italia 1, il giornalista Luigi Pelazza ha svelato ulteriori dettagli su un raggiro che avrebbe sottratto oltre 5 milioni di euro a centinaia di, sfruttando il noto.Secondo quanto emerso dall’indagine, la mente dietro la frode sarebbe un avvocato, Salvatore Cipolla, già condannato per lo stesso tipo di reato, che avrebbe nuovamente orchestrato un sistema finanziario ingannevole. Come è emerso neldello scorso 8 febbraio, trattasi di un meccanismo fraudolento che attira investitori con la promessa di rendimenti elevatissimi e sicuri, quando in realtà i guadagni vengono pagati utilizzando il denaro dei nuovi investitori, senza alcun reale investimento sottostante.