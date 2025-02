Lanazione.it - Lo Jolo vince ma il Settimello non si ferma. La corsa della Pietà continua. E Poggio top

Ieri si è chiusa la ventiduesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, non senza sorprese. Ed in attesa del prossimo turno, ci sono gli estremi perrsi a tirare le somme. Si parte dalla Prima Categoria, con loche ha ripreso are: Lupetti ha segnato l’1-0 che ha permesso alla banda Ambrosio di battere l’AM Aglianese e di consolidare la seconda posizione nel girone D. Anche se la contemporanea vittoriacapolistacontro il Prato Nord (2-1) non ha permesso alla società di Gianrico Antoni di ridurre lo svantaggio dalla primaclasse. Chafiq ha trascinato il Casale Fattoria nell’1-0 interno contro il San Godenzo, mentre in zona retrocessione il CSL Prato Social Club ed il Maliseti Seano hanno perso con questo medesimo punteggio rispettivamente contro Gallianese ed Albacarraia.