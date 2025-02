Thesocialpost.it - “Lo abbiamo trovato così”. Il drammatico annuncio dopo l’appello di Chi l’ha Visto?

Leggi su Thesocialpost.it

Si sono concluse nel peggiore dei modi le ricerche in corso nelle campagne di Salza Irpina in provincia di Salerno: è stato infatti riil cadavere di Raffaele Petroccione, l’81enne falegname di Fontanarosa, che nel pomeriggio di mercoledì 12 febbraio si era allontanato da una Rsa di Parolise. Il corpo dell’anziano è stato individuato nella mattinata del 17 febbraio pocole 10, da alcuni militari della Guardia di Finanza che, a bordo di un elicottero, stavano perlustrando la zona.l’avvistamento dall’alto, i finanzieri hanno raggiunto a piedi quella zona impervia e hanno identificato il cadavere.Leggi anche: Insultò Meloni dal palco, il leader dei Placebo verso il processo per vilipendioStando a una prima ricostruzione, l’anziano si sarebbe incamminato in direzione Chiusano di San Domenico, percorrendo una strada che conduce in piena campagna.