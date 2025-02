Thesocialpost.it - “Lo abbiamo trovato così”. Donatello scomparso da giorni, è arrivato il drammatico annuncio

Si sono concluse nel peggiore dei modi, purtroppo le ricerche diPeparini: il corpo senza vita dell’uomo, 48 anni, è stato infattisenza vita nel pomeriggio di lunedì 17 febbraio 2025 in un canale a bordo strada di su via Nettunense ad Aprilia, Latina. Leggi anche: Terremoto in Italia: ancora scosse ravvicinate, tanta pauraPeparini eradalla giornata di venerdì 14 febbraio quando, stando alle ricostruzioni fatte dai parenti, sarebbe dovuto andare ad un appuntamento ad Anzio, Roma. Al colloquio, però, l’uomo non era mai. Neiscorsi era scattato l’allarme da parte dei familiari, con l’attivazione anche da parte dell’associazione “Penelope Lazio ODV”. Al momento non si esclude nessuna ipotesi, dal malore al possibile incidente stradale: soltanto gli esami potranno chiarire con certezza cosa gli è successo.