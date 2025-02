Iodonna.it - Ln'infezione polimicrobica delle vie respiratorie richiede "una degenza ospedaliera adeguata"

Leggi su Iodonna.it

Città del Vaticano, 17 feb. (askanews) – Papa Francesco resta ricoverato al Gemelli, annullata l’udienza generale del mercoledì.La Sala stampa vaticana ha comunicato che, dagli accertamenti effettuati, è emerso un “quadro clinico complesso” cherà “una“. Gli esami a cui è stato sottoposto il Pontefice hanno evidenziato un’vie; è stato quindi necessario modificare le terapie. Leggi anche › Papa Francesco ricoverato al Policlinico Gemelli: accertamenti e cure per la bronchine I medici del Policlinico Gemelli, in cui è ricoverato da venerdì scorso, gli hanno prescritto riposo assoluto. Bergoglio dal letto della sua camera, come aveva fatto nei primi giorni della, ha chiamato il parroco della parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza, padre Gabriel Romanelli, per far sentire la sua vicinanza ai cristiani nella Striscia di Gaza.