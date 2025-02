Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Tarozzi sogna il colpaccio, 20 km alla conclusione

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.31 15 km al traguardo.13.29 1? il margine disul gruppo: l’azzurro è affaticato, il gruppo andrà a riprenderlo.13.26 Nel gruppo si viaggia forte in questo momento. 1’30” il ritardo da.13.25 20 km al traguardo.13.23 Scende sotto i 2? il divario del gruppo da.13.20 E infatti il gruppo inizia a spingere: attiva soprattutto la Lidl-Trek di Jonathan Milan.13.18 25 km all’arrivo. Il gruppo non deve prendere sottogamba, il cui vantaggio è superiore ai due minuti.13.16 Intantoconquista il secondo sprint valevole per la classifica a punti.13.14 Il gruppo si è proprio piantato. 2’20” il distacco da Manueleche, se ne dovesse avere, potrebbe anchere il.13.11 30 km al traguardo.13.07 Ancora non c’è stato il ricongiungimento, e Manuelese ne va da solo ed è l’unico leader in questo momento.