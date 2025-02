Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Manuele Tarozzi comanda la corsa a 30 km dall’arrivo

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.20 E infatti il gruppo inizia a spingere: attiva soprattutto la Lidl-Trek di Jonathan Milan.13.18 25 km all’arrivo. Il gruppo non deve prendere sottogamba, il cui vantaggio è superiore ai due minuti.13.16 Intantoconquista il secondo sprint valevole per la classifica a punti.13.14 Il gruppo si è proprio piantato. 2’20” il distacco dache, se ne dovesse avere, potrebbe anche sognare il colpaccio.13.11 30 km al traguardo.13.07 Ancora non c’è stato il ricongiungimento, ese ne va da solo ed è l’unico leader in questo momento.13.04 Ormai il gruppo ha ripreso i battistrada: serviva Pogacar per dar brio e interesse a questa.13.02 Il divario tra il gruppo e i fuggitivi si è dimezzato nel giro di un chilometro, e i primi atleti si staccano.