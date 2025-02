Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: iniziata la frazione iniziale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.26 Vanno in fuga Federico Biagini e Manuele Tarozzi.10.24 Prova a muoversi una coppia della VF Group – Bardiani CSF – Faizanè.10.22 Essendo nel deserto, occhio al vento: potrebbero già scombinarsi alcuni pianiin chiave classifica.10.20 PARTITI!ufficialmente la primadell’UAE.10.17 138 km totali da percorrere, da Madinat Zayed Shams Solar Park a Liwa Palace, in un tracciato sostanzialmente piatto nel tratto, mentre gli ultimi 70 chilometri sono mossi e movimentati, sebbene non ci siano da affrontare particolari asperità. Il profilo del percorso è quindi adatto alle ruote veloci: sarebbe una sorpresa non vedere un arrivo in volata.10.16 Laodierna scatterà alle 10.20.10.14 Tra i presenti anche il campione del mondo in carica: Tadej Pogacar.