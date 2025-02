Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 50 km al traguardo, 1’30” il vantaggio dei tre fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.45 Diminuisce ulteriormente il margine tra il gruppo e i tre. 1’15” il distacco del plotone.12.40 50 km al.12.37 1’40” il distacco tra i tree il gruppo. Il plotone è in assoluto controllo della situazione.12.32 Ricordiamo i nomi dei tre componenti della fuga: Carlos Samudio (Team Solution Tech – Vini Fantini), Federico Biagini (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè) e Manuele Tarozzi (VF Group – Bardiani CSF – Faizanè).12.29 Il gruppo ha iniziato a spingere un po’ di più.12.24 Poco più di 60 km al.12.21 Sempre attorno ai 2? il divario che divide il gruppo e i tre.12.18 In testa al gruppo la UAE Emirates, ma l’andatura del plotone è rallentata.12.15 40 km al secondovolante di giornata.