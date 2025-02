Oasport.it - LIVE UAE Tour 2025, tappa di oggi in DIRETTA: 40 km al traguardo, 1’30” il vantaggio dei tre fuggitivi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.04 Ormai il gruppo ha ripreso i battistrada: serviva Pogacar per dar brio e interesse a questa corsa.13.02 Il divario tra il gruppo e isi è dimezzato nel giro di un chilometro, e i primi atleti si staccano. Arranca anche Olav Kooij.13.01 Occhio che si muove Pogacar. E come per magia la corsa si accende.13.00 Un minuto il divario tra il gruppo e i.12.58 Poco più di 100 km al secondo sprint di giornata.12.55 40 km al.12.52 Rallenta l’andatura nel gruppo, si procede con molta calma e tranquillità in questainaugurale.12.45 Diminuisce ulteriormente il margine tra il gruppo e i tre. 1’15” il distacco del plotone.12.40 50 km al.12.37 1’40” il distacco tra i tree il gruppo. Il plotone è in assoluto controllo della situazione.