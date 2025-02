Bergamonews.it - L’Iran al centro del prossimo appuntamento con InnovaBergamo

Bergamo. La situazione delaldelorganizzato dall’associazione: il 28 febbraio, alle ore 18.30, negli spazi di via San Benedetto 3 a Bergamo sarà occasione per raccontare il viaggio persiano che Bernardo Notarangelo ha descritto nel suo libro Un Viaggiatore Sovrappeso in Iran – Diario persiano.A dialogare con l’autore saranno la giornalista Cristina Giudici e l’europarlamentare bergamasco Giorgio Gori, che alla situazione femminile in Iran ha dedicato il suo primo intervento nell’emiciclo di Strasburgo e, durante il suo mandato da sindaco, uno striscione che tutt’oggi sventola sulla facciata del Municipio di Bergamo.Per partecipare alla serata, basta registrarsi qui: https://www.eventbrite.com/e/un-viaggiatore-sovrappeso-in-iran-tickets-1250537634729Bernardo Notarangelo è nato a Foggia nel 1960.