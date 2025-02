Formiche.net - L’interesse di Tsmc per i chip di Intel. Cosa c’è da sapere

“Garantiremo che i sistemi diligenza artificiale più potenti siano costruiti negli Stati Uniti, conprogettati e realizzati qui”, affermava la scorsa settimana il vicepresidente americano JD Vance intervenendo alla Conferenza di Monaco. Alle parole sembrerebbero già seguire i fatti. Quella rilanciata dal Wall Street Journal rimane, per il momento, un’indiscrezione tutta da confermare. Ma siccome nessuno l’ha ancora smentita, assume rilevanza. La Taiwan Semiconductor Manufacturing Corporation, l’azienda taiwanese leader mondiale nella produzione di semiconduttori meglio nota con la sigla, sembrerebbe interessata ad acquisire una parte delle fabbriche americane di, se non tutte. Un’operazione che soddisferebbe esigenze politiche e industriali, proprio come richiesto dall’amministrazione di Donald Trump che vuole rendere gli Stati Uniti il fiore all’occhiello dell’IA per vincere la sfida con la Cina.