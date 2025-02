Ilfattoquotidiano.it - L’Inter di Inzaghi se la canta e se la suona: è così “superiore” alle altre che non ha vinto uno scontro diretto

Forti. Bellissimi. “Ingiocabili”. Intanto però la grande Inter di Simoneche propone il miglior calcio d’Italia e forse d’Europa – e no, qui non c’è ironia – quest’anno di scontri diretti non ne hamanco uno. Appena 2 punti su 12 contro Juventus e Milan, partite che per la rivalità valgono doppio, diventano 3 se ci mettiamo dentro anche il Napoli (pareggio a San Siro tra rimpianti e un rigore sbagliato, in attesa del ritorno). Hai voglia a dirtise poi in campo non lo dimostri. O magari lo dimostri pure, ma poi il risultato non ti dà ragione. E in classifica alla fine conta quello.Il leitmotiv che sta segnando in negativo la stagione dei campioni d’Italia è l’incredibile involuzione nei big match. Un bilancio gravemente insufficiente, per la stessa squadra che l’anno scorso aveva asfaltato le avversarie, arrivando a vincere addirittura 6 derby di fila, e che sta zavorrando il campionato dei nerazzurri, ancora all’inseguimento della vetta (adesso a -2) nonostante la frenata di Conte.