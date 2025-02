Calciomercato.it - L’Inter brucia le tappe: arriva già a giugno per il Mondiale

Non solo il campo e il calcio giocato: Marotta egià al lavoro per rinforzare la squadra in vista delper Clubha disputato, e perso, ieri sera il derby d’Italia contro la Juventus di Thiago Motta, ma adesso c’è da pensare a una stagione che può ancora regalare tutto, con tutti i trofei in ballo, ma che allo stesso modo può anche togliere tutto. La Champions è ovviamente complicata da alzare al cielo, sullo scudetto c’è l’ombra di Conte che resta in testa con due punti e la Coppa Italia – pur da favorita – nasconde sempre qualche insidia. Il tutto si aggiunge a una Supercoppa sfuggita clamorosamente in finale nel derby, per cui Simone Inzaghi è per certi versi obbligato a portare a casa qualcosa.Giuseppe Marotta (LaPresse) – calciomercato.itNel frattempo, però, la società sta lavorando alla prossima stagione.