Lanazione.it - Linea treni Empoli-Granaiolo, non ci sarà servizio il 22 e 23 febbraio

Firenze, 172025 - Sullaferroviaria(Firenze) sono previste nuove interruzioni, propedeutiche al cantiere per il raddoppio della tratta. Sono programmate nuove interruzioni delper il prossimo fine settimana (22-23), così come per il 22 e 23 marzo e per il 17 e 18 maggio, così da effettuare ulteriori interventi di bonifica da eventuali ordigni esplosivi.predisposto unsostitutivo di bus trae Castelfiorentino, senza fermate a Ponte a Elsa.talia ha fatto sapere che i viaggiatori diretti da Siena verso Firenze potranno usare il treno fino a Castelfiorentino e da qui proseguire in autobus fino ad, così come chi si troverà a percorrere la tratta inversa. In partenza daverso Siena potrà essere utilizzato il treno diretto, mentre chi dadeve andare versoe Firenze può utilizzare il treno fino a Castelfiorentino e da qui l'autobus fino ad