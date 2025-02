Ilgiorno.it - Linea Lecco-Tirano, modifiche alla circolazione dei treni: dove, quando e gli orari

Leggi su Ilgiorno.it

Sondrio, 17 febbraio 2025 –ferroviaria sulla. Ecco, in qualie le cause del cambiamento.interrotta dalle 00:01 di venerdì 21 alle ore 23:59 di domenica 23 febbraio 2025, fra le stazioni die Dervio per lavori di potenziamento infrastrutturale propedeutici alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 che saranno eseguiti da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS). Il dettaglio delleal programma dideisarà disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord. I cantieri proseguiranno anche nei prossimi mesi. Pendolari e turisti quest’estate viaggeranno in pullman trae la Valtellina, perché laferroviaria Milano––Sondrio–sarà completamente chiusa. La serrata scatterà dal 15 giugno e proseguirà fino al 15 settembre.