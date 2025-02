Ilrestodelcarlino.it - L’Imolese non molla e ricomincia la corsa. Doppietta di Raffini e sigillo finale di Mattiolo

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

IMOLESE 3LENTIGIONE 2 IMOLESE: Adorni, Ballanti, Dall’Osso, Ale, Barnabà (48’ st Elefante), Vlahovic, Brandi (29’ st Lolli), Agbugui (33’ st Garavini), Manes (33’ st Manzoni),, Melloni (16’ st). A disp. López Salgado, Gasperoni, Pierfederici, Diaby Diawara. All. D’Amore. LENTIGIONE: Gasperini, Maggioli (18’ st Babbi), Lombardi, Gobbo, Cavacchioli, Sabba, Battistello (7’ st Mordini), Alessandrini, Nappo, Nanni, Pastore. A disp. Pagani, Cortesi, Pari, Bonetti, Grieco, De Marco, Cabassa. All. Cassani. Arbitro: Chindamo di Como. Reti: 19’ pt Alessandrini; 27’ pt e 5’ st; 27’ st Pastore; 46’ st. Note: ammoniti Dall’Osso, Ballanti, Barnabà, Vlahovic, Alessandrini, Agbugui. Nel pomeriggio del Galli, dopo due sconfitte consecutive,risorge contro il Lentigione e si regala ancora un’ultima chance per provare ad agguantare i playoff.