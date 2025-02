Sport.quotidiano.net - Ligue 1: il PSG fatica ma batte il Tolosa, 3 punti anche per il Marsiglia

Roma, 17 febbraio 2025 – Il PSG porta a casa i trenella trasferta die rimane a +10 sulsecondo: per Luis Enrique e i suoi si tratta della terza vittoria consecutiva, così come per la squadra di De Zerbi, che strapazza il St.Etienne al Velodrome e rimane a distanza di sicurezza dalla terza posizione, occupata da Nizza e Monaco. Sia i monegaschi che i rossoneri fanno il loro dovere, rispettivamente contro Nantes e Le Havre. BeneLille e Lione: i primi sconfiggono il Rennes, i secondi il Montpellier. Le partite della ventiduesima giornata di1 Il ventiduesimo turno di1 si apre con il pari tra il Brest e l'Auxerre: in gol ci vanno Ndiaye e Ajroque per i primi e Perrin (autore di una doppietta) per i secondi. Larghe vittorie per l'Olympiquee per il Monaco, che superano rispettivamente il St.