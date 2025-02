Sport.quotidiano.net - Liga, frenano Atletico e Real Madrid, il Barcellona può approfittarne

Roma, 17 febbraio 2025 – Siachefanno un passo falso, pareggiando le rispettive gare e concedendo alla possibilità di riportarsi in vetta. I blancos si fanno raggiungere in trasferta dall'Osasuna dopo essere passati in vantaggio con Mbappé al 15', mentre i colchoneros agguantano il Celta Vigo con Sørloth dopo essere andati sotto per mano di Iago Aspas. Per Ancelotti e i suoi i punti nelle ultime tre giornate sono appena due, con tutto lo svantaggio accumulato sulche rischia di cancellarsi, a patto che i blaugrana sconfiggano il Rayo Vallecano in una sfida tutt'altro che semplice. La squadra di Perez, infatti, si trova al sesto posto in classifica ed è reduce da tre vittorie consecutive. Anche l'Athletic Bilbao va oltre il pari contro l'Espanyol, ma la distanza con il quinto posto non è ancora preoccupante, in quanto pure il Villarconquista un punto contro il Valencia.