Liga duro colpo alla pirateria | bloccate due piattaforme illegali che contavano 400mila utenti

Nello scorso fine settimana, laha messo a segno unimportante in quella che è la lotta. Infatti, la stessa lega spagnola ha comunicato di aver bloccato l’accesso a due siti che offrivano la possibilità di vedere eventi sportivi in diretta in maniera illegale. Lein questione sono DazcFutbolios e RBTV77. Queste due, raggiungibili sia online che direttamente da app, per schermare le proprie attivitàsfruttavano come “scudo” i domini legittimi di Cloudflare. La cosa sorprendente è che il blocco di solo questi due siti ha “colpito” indirettamente gli oltreche ne usufruivano solo in Spagna.Questosi aggiungedisattivazione di un’altra piattaforma, denominata DuckVision, prima del derby dell’8 febbraio tra Real Madrid e Atletico Madrid.