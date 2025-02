Ilrestodelcarlino.it - Libutti sgomma, fa assist e ingabbia Ambrosino. Kabashi stecca, Gondo si mangia il raddoppio

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

BARDI 6,5. Reattivo due volte su, poi su Kone e per finire su Begic che lo costringe a deviare in corner. Proprio da quel calcio d’angolo però Koutsoupias lo infilza di testa. Non è ‘colpa’ sua, ma le uscite alte non sono il suo forte. SAMPIRISI 6. Nel primo tempo scodella alla perfezione per Vergara che incorna fuori di un soffio. Usa il mestiere e non corre mai grossi rischi. Resta un po’ passivo, come tutta la retroguardia, sul pareggio beffa. MERONI 6. Idem come sopra. Gioca una partita che sarebbe da ‘sette’ pieno, ma anche lui è ‘complice’ nella frittata finale. LUCCHESI 6. Doveva rispondere presente dopo un paio di gare da dimenticare. Non commette errori, esce per il riacutizzarsi di un problemino al flessore che ultimamente lo sta condizionando (dal 22’ s.t. Fiamozzi 5,5: con lui in campo si ‘balla’ sempre un po’ troppo.