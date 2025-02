Lanazione.it - Libreria Erasmus, venerdì la presentazione del libro di Franco Poggianti

Pisa, 17 febbraio 2025 -alle 17.30 allasarà presentato il"Il bellissimo Cece'. Vita e morte del conte partigiano" di. All’incontro parteciperanno l’autore e lo storico Gianluca Fulvetti, docente all’Università di Pisa. La trama. Furono 335 uomini. Avrebbero dovuto essere 330, ma il responsabile della carneficina aveva sbagliato i conti. Quelle cinque vite in più per i carnefici furono solo un insignificante errore di calcolo. Con le mani legate dietro la schiena caddero l’uno sull’altro come animali al macello. Quattro mesi dopo da quell’orribile giorno, da quel 24 marzo del 1944, sfilarono i congiunti delle vittime, per lo più madri, mogli, figlie e sorelle, per il riconoscimento. Per la salma 41, quella di Giuseppe Celani, l’incombenza toccò alla sorella Eugenia.