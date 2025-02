Lanazione.it - Libertà Viaccia si prende il secondo posto. Tobbiana, momento di crisi: arriva la sconfitta

La nuova prima della classe ha calato il tris. Ed approfittando dello scivolone dell’ex-capolista, ha portato a cinque lunghezze il margine di vantaggio su quest’ultima (che è stata appaiata da una terza rivale) ci sono gli estremi per progettare la fuga. La diciannovesima giornata del campionato di Terza Categoria (che si concluderà come di consueto con il posticipo che stasera metterà di fronte Firenze Nord e Prato Sport) ha insomma già lasciato in dote diverse sorprese. Intanto, la Polisportiva Carraia ha capitalizzato al massimo il fattore-campo rifilato un secco 3-0 al Colonnata, mantenendo il primoin classifica (con 45 punti). E grazie alla contemporaneadei rivali, ha piazzato l’allungo: Camaiani non è bastato aldi Santini, perché l’Eureka ha segnato con Corti, Papi e Guarducci aggiudicandosi la contesa in virtù del 3-1 finale e conquistando il diritto di continuare a sognare i playoff.