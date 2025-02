Li ho beccati a fare l’amore Grande Fratello sente strani ‘rumori’ poi resta impietrita | erano loro

Leggi su Caffeinamagazine.it

Momento diimbarazzo nella Casa del. Come molti sanno Helena Prestes e Javier Martinez fanno ormai coppia fissa. Dopo le parole di Zeudi, inizialmente vicina ad entrambi, e il suo passo indietro, i due hanno deciso di vivere lastoria liberamente e senza più freni. Recentemente, poi, Helena e Zeudi hanno avuto una discussione.Helena Prestes, infatti, ha accusato Zeudi Di Palma di non esporsi quando serve e soprattutto nelle occasioni in cui una sua opinione sarebbe utile. L’ex miss Italia si è sfogata con Shaila Gatta, Chiara Cainelli, Alfonso D’Apice e Lorenzo Spolverato: “Mi ha messo in cattiva luce. L’ho sempre detto che non è mia amica”. Nella notte, però, è successo qualcosa che ha turbato fortemente Zeudi.Leggi anche: “Non voglio una storia così”., Javier sconvolto e durissimo su HelenaZeudirumori nella notte: cosa facevano Helena e JavierIn un momento di confidenze con gli altri in giardino Zeudi Di Palma ha raccontato cosa è successo nella notte.