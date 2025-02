Li avete traditi Amici 24 insegnanti e produzione l’hanno fatta grossa | siete voi la vergogna

Leggi su Caffeinamagazine.it

24, la corsa al serale accelera ma dentro la scuola rischia di succedere un 48. Ben sette allievi sono a rischio eliminazione. Ma non è questo il vero punto della questione, secondo gran parte dei fan del programma lastarebbe giocando a mettere i ragazzi uno contro l'altro. Cosa è successo? I concorrenti senza maglia oro sono stati chiamati a esprimere il loro giudizio, indicando sette compagni che, a loro avviso, meritano l'accesso al serale.

Un momento di grande tensione, che ha portato alla formazione di due classifiche e, soprattutto, alla messa in discussione del percorso di alcuni studenti, che nessuno si aspettava. Un tradimento, secondo molti, allo spirito del programma.