L’ha trovata un amico in casa Lutto nel cinema morta la giovane attrice | è giallo

Leggi su Caffeinamagazine.it

La comunitàtografica è inper la scomparsa prematura di una famosaall’età di 24 anni nella sua abitazione, il 16 febbraio 2025. A scoprire il corpo è stata unche aveva un appuntamento con lei; le autorità, intervenute sul posto, non hanno rilevato segni di violenza e stanno indagando sulle circostanze del decesso. Nata il 31 luglio 2000 a Seoul, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo come modella bambina nel 2001.>> “Abbiamo perso una diva”.in, èun’dalla carriera straordinariaA soli nove anni, ha esordito comenel film “A Brand New Life” (2009), che le ha valso un invito al Festival di Cannes, rendendola la piùcoreana a partecipare all’evento. La sua popolarità è cresciuta ulteriormente con il film “The Man from Nowhere” (2010), consolidando la sua reputazione di talento emergente nelsudcoreano.