L’ex ospedale in saldo Il valore è crollato | bastano otto milioni

Il gigante di cemento vuoto e solitario nel cuore della città aspetta ancora un nuovo proprietario. Il bando per venderedi Vimercate è andato deserto e Asst Brianza ne ha lanciato un altro con lo sconto: poco più di 8invece di quasi 10 della prima volta, meno della metà delche l’area della Regione aveva nel 2009: 20. Limatura necessaria per via dell’investimento iniziale che graverà sui costruttori che dovessero farsi avanti, oltre al prezzo di acquisto. Il nuovo avviso scadrà il 24 marzo alle 12 e comprende anche un pezzo della Cava Cantù nella quale è prevista una bonifica da un milione e mezzo. Non tocca invece,cappellania in via Cereda, al centro di una cessione a favore del Comune. Il 24 febbraio alle 11, un mese prima dell’ora della verità, l’Azienda terrà un incontro pubblico nella sala riunioni della direzione generale (del nuovo) per illustrare le condizioni di vendita.