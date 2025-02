Puntomagazine.it - L’Europa si riunisce a Parigi: una nuova strategia per la pace in Ucraina

Macron convoca i leader europei aper ridare centralità alnei negoziati disull’, mentre gli Stati Uniti spingono per una tregua rapidaDopo il fallimento della Conferenza di Monaco, dove la posizione delè sembrata marginalizzata rispetto agli Stati Uniti, il presidente francese Emmanuel Macron ha convocato un incontro urgente aper le potenze europee. Lo scopo della riunione è ridare voce al, che rischia di essere messa alla porta dagli Usa, e proporre unacondivisa per il cessate il fuoco in. Questo incontro, pur definito “informale”, si preannuncia cruciale per cercare di spingere per un’inclusione attiva delnei negoziati di, evitando che il processo resti una questione bilaterale tra Stati Uniti e Russia.