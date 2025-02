Iltempo.it - L'Europa all'ultimo miglio si affida al debole Macron per contare nella pace di Kiev

Leggi su Iltempo.it

Parte oggi da Parigi la lotta dell'per non restare fuori dal negoziato sull'Ucraina, che gli Stati Uniti intendono condurre da soli con la Russia. Il presidente francese, Emmanuel, ha convocato d'urgenza una riunione dei principali leader europei con l'obiettivo di studiare una strategia congiunta che consenta di avere un peso in una trattativa che i presidenti di Usa e Russia, Donald Trump e Vladimir Putin, intendono condurre come una partita a due. La Conferenza sulla sicurezza conclusa ieri a Monaco è stata un doppio schiaffo dell'amministrazione Trump all'Unione Europea, indebolita ulteriormente da una Germania alle prese con un voto elettorale più incerto che mai e la Francia diche da quasi due anni vive in bilico tra un governo e l'altro e un malcontento generale che mette sotto pressione una presidenza della Repubblica tra le più impopolari di sempre.