L'Etna preso d'assalto dai turisti per vedere neve e lava: l'allarme della Protezione civile

in eruzione e allo stesso tempo coperto diè diventata un’attrazione per un migliaio di persone domenica pomeriggio, provocando più qualche pensiero alla. Il grande afflusso in quota, infatti, ha portato al “posteggio selvaggio ai margini delle strette strade, bloccocircolazione a piano Vettore e impossibilità di passaggio dei mezzi di soccorso”. L’assalto ha costretto il dipartimento regionale a comunicare la “situazione di rischio” al prefetto e ad attivare quattro sue associazioni di volontariato, da Belpasso, Ragalna, Nicolosi e Adrano per dare assistenza alla popolazione e per indurre gli automobilisti a non percorrere le strade già intasate.Una situazione che ricorda l’assalto a Roccaraso, ma con pericoli maggiori perché sono bloccate le vie di fuga e di emergenza.