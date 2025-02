Ilgiorno.it - Leolandia riapre nel segno del Carnevale

Dal 22 febbraioi battenti con un nuovo look dedicato al, trasformandosi in un caleidoscopio di colori e allegria, spettacoli e sorprese, per coinvolgere gli ospiti di tutte le età tra giostre, maschere e scherzi divertenti, sotto una cascata di coriandoli e stelle filanti. Il parco in provincia di Bergamo è tra i primi in Italia ad inaugurare la stagione 2025: ospite d’onore in occasione della giornata di apertura sarà la Academy Parade Band, marching band che si esibirà in 3 parate musicali, pronte ad aggiungere una dose ulteriore di energia al ricco programma di intrattenimento. Quest’anno, ildicoinvolge anche le giostre con Sfida in Maschera, un divertente gioco che anima le attrazioni più iconiche con i personaggi di, proponendo un’avvincente caccia alla maschera, a base di enigmi e indovinelli! Qualche esempio? Avventurosi corsari che si preparano ad assaltare il Galeone nascosti nelle botti della Riva dei Pirati, mentre dame e cavalieri danzano elegantemente intorno alla Giostra Cavalli; e ancora, indomiti cowboy che si sfidano a duello all’ombra della Ruota dei Pionieri, mentre pazzi chef si destreggiano tra deliziose ricette all’ingresso del Caffè Minitalia.