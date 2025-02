Panorama.it - Led Zeppelin. Trionfo e leggende della band che ha salito la «scala per il paradiso» del rock

Leggi su Panorama.it

Ci vediamo domani pomeriggio nello scantinato del negozio di dischi a Gerrard Street». Prima di quel giorno non avevano mai suonato insieme Robert Plant, Jimmy Page, John Bonham e John Paul Jones. E nemmeno potevano immaginare che quella session londinese dell’agosto del 1968, nel retrobottega di uno store di vinili, avrebbe cambiato per sempre le loro vite e la storiamusica. Ma è andata proprio così: si trovano, attaccano gli strumenti all’amplificatore e suonano Train Kept A-Rollin, un vecchio blues del 1951. Basta un brano: la chimica tra i quattro è micidiale, la batteria di Bonham risuona come un tuono, il soundchitarra di Page è qualcosa di mai sentito prima, come la voce di Robert Plant e i giri di basso di Mister Jones. Nemmeno un mese dopo debuttano dal vivo, ancora con il nome provvisorio, The New Yardbirds, nel festival estivo organizzato da una scuola a Gladsaxe, in Danimarca.