L’ecstasy ‘Blue Punisher’ al parco Novi Sad fermato giovane spacciatore

Modena, 17 febbraio 2025 –dalla squadra volante della polizia di Stato alSad unodi 22 anni, trovato in possesso di 12 pastiglie di, considerata una tipologia di ecstasy attualmente tra le più potenti e pericolose. Il, straniero ed ospite di una comunità, incensurato, una volta comparso di fronte al giudice ha ricevuto le misure dell’obbligo di dimora ed del divieto di uscita in orari serali. L’ultima volta nella nostra provincia la stessa tipologia di droga era stata sequestrata soltanto nel corso del rave party del 2022. Il fermo è avvenuto domenica in pieno giorno.