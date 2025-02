Sport.quotidiano.net - Leader in campo e nei tour. Bonamico, la super guida: "Scoprite con me l’America»

Cosa fa nella vita Marco? Il Marine, a 68 anni, non è cambiato. Non è mai banale. Colto, spiritoso, brillante. Nato a Genova il 18 gennaio 1957, Marco ha giocato a Bologna, Virtus e Fortitudo, Siena, Milano, Napoli, Forlì e Udine. Cestista di due metri, ha vinto due scudetti (1976 e 1984) e due Coppe Italia (1984 e 1989) con la Virtus. Un oro agli Europei (1983) e un argento ai Giochi (Mosca 1980) con la Nazionale. Allora, Marco, che fa? "Faccio cose, vedo gente. Piaciuta la citazione cinefila?". Colpito e affondato. "Scherzi a parte. Faccio tante cose. A cominciare dalla palestra Lodi Club di Casalecchio. Fa parte della mia vita da più di trent’anni. Serve per tenersi in forma. E magari per rivedere ex colleghi e compagni come Renato Villalta e Giovanni Setti". Non solo palestra, però.