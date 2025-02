Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 17 febbraio

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di172025 Ariete Un gesto di generosità, di simpatia, di partecipazione verso qualcuno con cui siete in rapporto stretto di lavoro oppure avete qualche interesse extra professionale. Questo è l'invito del Sole ultimo giorno in Acquario, segno conosciuto per la sua umanità e altruismo. C'è ancora il fastidio della Luna nell'ambiente domestico, non facili i rapporti con le donne vicine, siete facilmente eccitabili, caparbi, conflitti con parenti. Nella salute, qualche problema con la pelle, più estetico che medico. Toro Giorno di vigilia: domani mattina il Sole inaugura la stagione dei Pesci, Sole e altresaranno al vostro fianco fino alla primavera.