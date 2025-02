Dayitalianews.com - Le scuole superiori più scelte in provincia di Latina: Majorana in testa nel capoluogo, boom per il Meucci ad Aprilia

Leggi su Dayitalianews.com

Il Liceoguida le preferenze a, tra gli studenti delle classi terze medie che hanno completato l’iscrizione per l’anno scolastico 2025/26, il Liceosi conferma la scuola più richiesta. A seguire, si trovano il Liceo Manzoni e l’Istituto Grassi, che completano il podio dellepiù gettonate nelpontino.I dati, raccolti attraverso la piattaforma del Ministero dell’Istruzione e del Merito, rappresentano un quadro provvisorio, in quanto potrebbero subire leggere variazioni per eventuali iscrizioni cartacee o cambi di decisione nelle prossime settimane.e il primato del LiceoSul pianole, il primato assoluto spetta invece al Liceodi, che con 335 nuove iscrizioni si conferma come l’istituto superiore più richiesto.