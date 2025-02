Lettera43.it - Le quotazioni di Borsa italiana e spread oggi 17 febbraio 2025

Leggi su Lettera43.it

Nuova settimana di contrattazioni per le Borse europee e lo, che apre stabile a 109 punti base.Lediin tempo reale9.03 – Il gas scende sotto i 50 euroAd Amsterdam lescendono dell’1,7% a 49,82 euro al megawattora. Dall’inizio dell’anno si registra un rialzo complessivo dell’1,96%.8.34 – Lostabile a 109 puntiLotra Btp e Bund tedeschi apre stabile a 109 punti. Il rendimento del Tesoro sale al 3,57% e quello tedesco al 2,48%.8.20 – L’Asia chiude in rialzoPoco mossa Tokyo (+0,06%), Hong Kong (+0,2%), Shanghai (+0,23%), Shenzhen (+0,67%) e Suel (+0,75%). In flessione Mumbai (-0,55%).Articolo completo: Ledi17dal blog Lettera43