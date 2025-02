Ilgiorno.it - Le polemiche sul gatto in ospedale

Fortunati Non ci ha pensato due volte il dottor Gianluca Fanelli: dopo che la sua gatta è precipitata per sei piani dal tetto di un condominio l’ha portarla nel suo reparto per sottoporla a tac e drenaggio. Il medico, che è il responsabile della radiologia interventistica dell’Parini di Aosta, aveva capito di non avere tempo e questo era l’unico modo per salvarle la vita alla sua adorata gattina. L’Usl Valle d’Aosta ha avviato un’indagine interna e la Procura ha aperto un fascicolo. E il medico risponde: "Athena era tra la vita e la morte e io ho fatto il mio dovere, altrimenti sarebbe morta. Ringrazio tutti quelli che mi hanno sostenuto e sono disposto a risarcire il anche danno economico procurato all’". Fanelli, radiologo interventista, ha spiegato di aver subito capito di poter salvare la sua micia solo con un tempestivo intervento e di aver utilizzato la tac in un momento in cui non era in orario di servizio, dopo le 20, quando gli esami programmati per la giornata sono terminati e tutte le macchine diagnostiche sono in attesa di eseguire eventuali esami urgenti, ovviamente previa verifica che non vi fossero pazienti.