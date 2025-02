Sport.quotidiano.net - Le pagelle

Thomas 5 (in 16’ 2/7 da due, 0/1 da tre, 6 rimbalzi, una persa, un assist). Prestazione ancora incolore per lui che non riesce a trovare continuità nel gioco offensivo. Vencato 6,5 (in 9’ 1/3 da due, 0/1 da tre, 4/6 ai liberi, un rimbalzo, una persa, un assist). Non è al meglio e Caja lo lascia a lungo a riposo. Quando entra prova a dare regia e sopratutto punti in un momento in cui la squadra fatica. Aradori 5 (in 18’ 0/2 da tre, un rimbalzo, una persa, 3 assist). Gioca tanti minuti, ma si prende appena 2 tiri, tra cui quello nel finale a fil di sirena. Non è la sua serata. Battistini 4 (in 8’ 0/1 da due, 4 rimbalzi). Pochi minuti in campo, ma in effetti fa poco perché Caja lo richiami dopo un primo giro negativo e una seconda chiamata solo per pochi minuti. Bolpin 5,5 (in 24’ 0/3 da due, 2/3 da tre, un rimbalzo, 3 recuperate, 3 perse, 2 assist).