Linkiesta.it - Le migliori pizze di New York, provate per voi

Leggi su Linkiesta.it

La fortuna della diffusione mondiale della pizza va riconosciuta agli americani: è cosa nota anche prima degli interventi del professor Alberto Grandi, che però ha messo l’accento, non tanto sul merito della diffusione, ma sull’evoluzione della ricetta. L’uso della salsa di pomodoro, per esempio, non c’era nella versione originale napoletana, ma venne introdotto oltreoceano.È vero però che Napoli, con i suoi prodotti, ma l’Italia in generale, ha segnato l’evoluzione della pizza. La pizza napoletana ha caratteristiche comunque uniche, come la consistenza, il cornicione, che – va riconosciuto – non a tutti piacciono. La pizza negli Stati Uniti è molto diversa: è grande, sottile, viene venduta a fette (slices in inglese) secondo uno stile diffuso soprattutto a New, tanto che quel genere viene definito NewStyle.