Le medaglie olimpiche la vicinanza con Bucci il Coni Chi è Silvia Salis | la candidata sindaca del centrosinistra alle comunali di Genova

Leggi su Open.online

è ladelprossime elezionidi, prevista per la primavera del 2025 dopo le dimissioni di Marco, eletto presidente della Liguria lo scorso autunno. La dirigente sportiva ed ex martellista genovese, nome di punta del Pd, godrà dell’appoggio del Movimento 5 Stelle, che ha ufficializzato la propria posizione nella mattinata di oggi, lunedì 17 febbraio.L’appoggio del Movimento 5 Stelle a«In seguito a un lungo confronto, il M5Sha dato il via libera alla candidatura della dottoressanella coalizione progressista», si legge in una nota dei pentastellati. «Dopo un lungo confronto il Movimento si è detto pronto a dare il suo sostegno a questa importante sfida, con un programma identitario e con il supporto dell’esperienza e competenza dell’ex parlamentare europea M5S, Tiziana Beghin, che il Movimento aveva inizialmente indicato come propria».