Le lacrime del comico pugliese che nel 2023 ha perso sua moglie Lucia malata di Alzheimer

Ci sonoche raccontano più di mille parole, e quelle di Lino Banfi a Domenica In sono tra queste. L’attore, 89 anni e una carriera costellata di risate, si è lasciato travolgere dall’emozione durante l’esibizione di Simone Cristicchi. Il cantautore ha riproposto sul palco dell’Ariston la canzone in gara a Sanremo 2025, Quando sarai piccola, un brano che tocca il tema della malattia e della fragilità della memoria, un argomento che Banfi conosce fin troppo bene. Il ricordo della, scomparsa neldopo anni di battaglia contro l’, ha reso impossibile trattenere il pianto: «Questo brano mi toccanalmente, mi vergogno di essere in queste condizioni, ma ho anche 89 anni quindi lasciatemi piangere». Simone Cristicchi, vita privata e carriera guarda le foto Lino Banfi, il brano di Cristicchi e il ricordo delladiLino Banfi eZagaria hanno condiviso 61 anni di matrimonio, un legame profondo e indissolubile.