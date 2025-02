Tutto.tv - Le Iene Show torna il 18 febbraio 2025: novità, ospiti e sorprese!

Domani sera preparatevi a sintonizzarvi su Italia 1 per la nuova edizione de “Le“, condotta da Veronica Gentili e Max Angioni. Questa stagione promette di essere una ventata d’aria fresca con un mix di, monologhi eche non mancheranno di sorprendere. Ma cosa rende questa edizione così speciale? Scopriamolo insieme. Il contest “Questa La So”: un coinvolgimento diretto del pubblicoUna delle grandidi quest’anno è il debutto del contest “Questa La So”, un format inedito che promette di coinvolgere voi spettatori direttamente da casa. Vi siete mai chiesti come sarebbe partecipare a un gioco televisivo comodamente seduti sul vostro divano? Ecco l’occasione! Ogni sessione di gioco offre la possibilità di vincere 1.000 euro in gettoni d’oro, mettendo alla prova le vostre conoscenze e la vostra velocità.