Dilei.it - Le frasi più belle dalle canzoni di Lucio Corsi, rivelazione di Sanremo 2025

Sensibile, unico e in grado di scrivereche toccano l’anima,è ladi. Un artista straordinario che ha saputo conquistare il pubblico con brani che sembrano poesie.DiLei ha raccolto lepiùdi, per emozionarsi e scoprire il mondo meraviglioso di questo cantautore.LepiùdiClasse 1993,è nato a Grosseto ed è cresciuto nelle verdi campagne di Vetulonia dove la sua famiglia gestisce un famoso ristorante.La madre Nicoletta è una pittrice, mentre suo padre Marco è un artigiano. Cresciuto libero e sempre sostenuto dai genitori nella sua arte,si è appassionato alla musica sin da piccolo grazie a The Blues Brothers.Ha iniziato a comporre i brani sin da bambino, esibendosi nelle piazze e nei locali della sua città.