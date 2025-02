Lanazione.it - Le figurine dello sport locale in edicola a Sansepolcro

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 17 febbraio 2025 – LeinUn mondo dinelle edicole del Borgo. Non ci riferiamo a quelle tradizionali di case editrici storiche come la Panini, ma a quelle espressionea livello. Dopo un’attesa di 14 anni, è tornata la raccolta legata alle realtàive del territorio con l’album “e lo”. Un album dal sapore classico che invece delle foto adesive dei vari Lautaro, Lukaku, Leao, avrà come protagonisti oltre 600 atleti di varie discipline che praticanonelle cinque associazioni che hanno aderito all’iniziativa lanciata da Marco Cirignoni, dirigente della Dukes Basket, autentico “motore” dell’evento. Si tratta appunto della Dukes, della ginnastica ritmica “AlterEgo”, di “Valtiberina&tennis”, del Judo Club e della Vivi Altotevere