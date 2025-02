Linkiesta.it - Le due vincitrici di Sanremo, e il catalogo dell’elodienismo

E quindil’ha vinto una donna. Lo so, non ve n’eravate accorti, giacché il femminismo di Instagram e di Elodie (da qui in poi, per brevità: l’elodienismo) strepita da due giorni che è uno schifo una vergogna una violazione delle pari opportunità un lascito patriarcale che la cinquina fosse formata tutta da maschi.L’ha vinto una donna com’è capitato piuttosto spesso negli ultimi anni giacché, come avrete letto se dalsiete passati a quello della dietrologia, parecchi vincitori degli ultimi festival (i Måneskin, Mengoni, la Mango) hanno la stessa manager di Olly: Marta Donà, discendente dell’aristocrazia dello spettacolo italiano (nipote di Claudia Mori) e manager di molti (in questo, oltre a Olly, di Francesca Michielin e Alessandro Cattelan – su entrambi poi torniamo).