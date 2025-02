Movieplayer.it - Le cronache di Narnia, Daisy Ridley farà di tutto per apparire nel film di Greta Gerwig: "Sono senza vergogna"

Leggi su Movieplayer.it

L'interprete dell'ultima trilogia di Star Wars vorrebbe davvero partecipare all'adattamento della saga fantasy diretto dalla, nota per aver interpretato Rey nella trilogia sequel di Star Wars, ha dichiarato che c'è una regista con cui le piacerebbe lavorare in futuro. Durante una recente chiacchierata con Collider dopo la proiezione del suo nuovo, Cleaner, l'attrice ha confessato chesarebbe una regista da sogno con cui collaborare. La, attualmente impegnata nel reboot di Netflix delledi, ha diretto anche successi come Ladybird e Piccole donne. Anche seha rivelato che le piacerebbe lavorare con l'acclamata scrittrice e regista, pensa che alla fine sarà un'altra attrice ad essere scritturata per .