Liberoquotidiano.it - "Le cose che dice Nick Kyrgios...": odio contro Sinner, Binaghi umilia l'australiano

Angeloieri era un presidente felice. Felice ma anche desideroso di levarsi qualche sassolino dalle scarpe per via del patteggiamento quasi forzato cheè stato costretto ad accettare con la Wada., che ha vissuto sulla poltrona delle Federazione Tennis e Padel un 2024 straordinario per i successi ottenuti sul campo e fuori, non può perdonare del tutto l'incubo che l'Agenzia mondiale antidoping ha fatto vivere per mesi al numero 1 del mondo. Presidente, partiamo dalle belle notizie: Jannik sarà in campo a Roma anche se abbiamo temuto di non vederlo agli Internazionali. «Purtroppo abbiamo rischiato anche questo. Il primo pensiero va al ragazzo che ha visto finalmente svanire un incubo. Ma lo ha fatto accettando di restare fermo per tre mesi e non giocare. Questo è il lato assurdo della cosa».