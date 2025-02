Lettera43.it - Le condizioni di salute del Papa: «Situazione stazionaria, legge e riposa»

Francesco ha trascorso un’altra notte tranquilla al Policlinico Gemelli, dove è ricoverato da venerdì 14 febbraio a causa di una bronchite e un’infezione respiratoria. Ledel Pontefice restano «stazionarie», come riferito dallo staff medico, e continua il percorso terapeutico previsto, con alcune modifiche alle cure basate sugli ultimi esami microbiologici. La durata del ricovero, inizialmente stimata in cinque giorni, potrebbe essere prolungata. Nella mattinata del 17 febbraio ilavrebbe dovuto partecipare al Giubileo degli Artisti a Cinecittà, ma ha dovuto rinunciare all’evento a causa delle suedi.Vi ringrazio per l’affetto, la preghiera e la vicinanza con cui mi state accompagnando in questi giorni.—Francesco (@Pontifexit) February 16, 2025Il messaggio letto durante l’Angelus e il filo diretto con la parrocchia di GazaDomenica 16 febbraioFrancesco ha seguito in televisione la celebrazione della messa presieduta dal cardinale José Tolentino de Mendonça, durante la quale è stata letta la sua omelia.