Ilfattoquotidiano.it - Le banche italiane riducono gli interessi pagati a correntisti e depositanti. La stagnazione frena i prestiti

Con una rapidità mai vista quando le cose si muovono in senso opposto, lehanno ridotto i già modesti, in seguito alla riduzione dei tassi decisa dalla Banca centrale europea. Secondo il rapporto mensile dell’Associazione bancaria italiana il tasso praticato sui nuovi depositi a durata prestabilita (cioè certificati di deposito e depositi vincolati) a gennaio 2025 è stato il 2,77%, a fronte del 2,89% di dicembre. A gennaio 2025 il tasso medio sul totale dei depositi (certificati di deposito, depositi a risparmio e conti correnti), è stato dello 0,86% (0,89% nel mese precedente; 0,32% a giugno 2022). Il tasso sui soli depositi in conto corrente, che, ripete l’Abi “non ha la funzione di investimento e permette di utilizzare una moltitudine di servizi, è lo 0,43% (0,46% nel mese precedente; 0,02% a giugno 2022)”.